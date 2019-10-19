ضبط كميات كبيرة من الأجهزة المسروقة من سد نهر عطبرة وستيت

التاريخ: 19-أكتوبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة تمكنت مباحث ولاية القضارف من ضبط كميات كبيرة من المكيفات والموتورات وكميات من المواسير والحديد تقدر باكثر من “2” مليار جنيه؟، تمت سرقتها من سد اعالي نهر عطبرة وستيت. Advertisements وطبقاً لمصادر بحسب المجهر ان معلومات قادت مباحث ولاية القضارف بعد ضبط محاولة بيع موتور من جملة المسروقات بسوق القضارف، فكونت تيما وقامت بمداهمة منزلا باحد احياء مدينة القضارف وضبط المسروقات التي سرقت من سد اعالي نهر عطبرة وستيت، وتم ضبط المتهم وتدوين بلاغ تحت المادة “74” بالقسم الاوسط وحجز المسروقات، هذا وقد شهد السد عمليات نهب كبيرة عقب انتهاء العمل به. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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