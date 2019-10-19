ضبط كميات كبيرة من الأجهزة المسروقة من سد نهر عطبرة وستيت

التاريخ: 19-أكتوبر-2019
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تمكنت مباحث ولاية القضارف من ضبط كميات كبيرة من المكيفات والموتورات وكميات من المواسير والحديد تقدر باكثر من “2” مليار جنيه؟، تمت سرقتها من سد اعالي نهر عطبرة وستيت.
وطبقاً لمصادر بحسب المجهر ان معلومات قادت مباحث ولاية القضارف بعد ضبط محاولة بيع موتور من جملة المسروقات بسوق القضارف، فكونت تيما وقامت بمداهمة منزلا باحد احياء مدينة القضارف وضبط المسروقات التي سرقت من سد اعالي نهر عطبرة وستيت، وتم ضبط المتهم وتدوين بلاغ تحت المادة “74” بالقسم الاوسط وحجز المسروقات، هذا وقد شهد السد عمليات نهب كبيرة عقب انتهاء العمل به.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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