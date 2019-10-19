عبد الحي يوسف يغادر للخارج ويكون لجنة قانونية لمقاضاة أصحاب الشائعات

غادر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف إلى خارج البلاد في سفرة قصيرة، وذلك لمشاركته في تسجيل برنامج “ساعد الإخاء” بمشاركة عدد من العلماء الأفاضل من شتى بقاع العالم، ولم يلقِ الشيخ عبد الحي خطبة الجمعة أمس نظراً لسفره.

وقد أكد عبد الحي يوسف قبل سفره بحسب صحيفة الدار، أن شائعات متعددة وأكاذيب ممنهجة، تتهمه في أمانته العلمية والمالية، وتعدت ذلك لاتهامات تتعلق بالأخلاق والأعراض، مما سبب أذى كثيراً تعدى أثره إلى ذويه وأهل بيته، ونسبت إليه أقاويل وفتاوى مكذوبة منحولة، وادعى عليه المتخرصون ملك عقارات وشركات وأرصدة، وذلك كله بأساليب تهدف إلى اغتيال الشخصية وتزهيد الناس في ما يقدمه الشيخ من علم ودعوة.

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وعليه فقد كون لجنة من القانونيين لدراسة ما يدور من شائعات، وفرغت اللجنة من عملها، وتقرر فتح عدد من البلاغات ضد مروجي الشائعات المتولين كبر صياغتها وبثها وتكرارها وترديدها، ويضم إليهم كل من كان له أثر كبير في انتشارها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)