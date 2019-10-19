لأول مرة .. كتب محمود محمد طه في معرض الخرطوم

خصص معرض الخرطوم الدولي للكتاب في أرض المعارض ببري الذي افتتح الخميس الماضي، مساحة ضخمة لعرض كتب مؤسس الحزب الجمهوري، محمود محمد طه. ووفر الجمهوريون كمية كبيرة من مؤلفات الاستاذ محمود مع أبراز صورة للاستاذ في أعلى المعرض المخصص. Advertisements وتدافع الزوار لمطالعة مؤلفات الراحل التي ظهرت لأول مرة منذ قيام المعرض. وأسس محمود محمد طه الحزب الجمهوري في 1945 كحزب سياسي يدعو لاستقلال السودان والنظام الجمهوري، وبحسب الرأي العام، بعد اعتكاف طويل خرج منه في اكتوبر 1951 أعلن مجموعة من الافكار الدينية والسياسية سمى مجموعها بالفكرة الجمهورية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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