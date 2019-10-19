والي الخرطوم يوجه بتشجيع رأس المال الوطني للإنتاج الزراعي

تعهد والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد بدعم حكومة الولاية لمشاريع القطاع العام والخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال التقانات الحديثة وتوفير الوقود ودعم خطة إدخال الكهرباء للمشاريع الزراعية للمساهمة في تقليل تكلفة الإنتاج.

وقال الوالي أثناء وقوفه على عدد من المشاريع الزراعية بالخرطوم بحسب صحيفة السوداني أمس، إن خطة الولاية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة تضع معاش الناس فى مقدمة أولوياتها وتشجيع رأس المال الوطني للتوسع في الإنتاج الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني لتحقيق وفرة في السوق المحلي والتحول إلى الصادر.

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وأشار عابدون لعدد من النماذج التي حققت نجاحاً كبيراً في تحسين إنتاج الخضر والفاكهة مما ساعدها على المنافسة في الأسواق العالمية، وقال إن خطة الولاية خلال المرحلة المقبلة تهدف لدعم القطاعات الزراعية والإنتاجية لتحقيق أكبر قدر من الإنتاج الجيد لرغبة كثير من دول العالم للحصول على المنتجات السودانية التي تخلو من الأسمدة الكيميائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)