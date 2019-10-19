صاحب محل .. يخصص بصاً مجانياً للسيدات

خصص صاحب محل بيع الارقام المتميزة والعقارات بالخرطوم عمر ادروب بصاً مجانياً تكفل بدفع اجرته للسائق وذلك لنقل اسليدات والطلاب مجاناً بالخرطوم. Advertisements ووجدت مبادرة عمر ادروب اشادة واسعة من المواطنين وطالبوا بحسب الرأي العام رجال الاعمال والمقتدرين بتسيير مركبات مجانية للاسهام في الحد من ازمة المواصلات والمغالاة في رفع قيمة تذكرتها من قبل السائقين بولاية الخرطوم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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