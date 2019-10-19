الكاردينال يقدم اوبريت (آهـ يا وطن)

قدم اشرف سيد احمد الكاردينال عملا وطنياً جديداً بصوت حرم النور ومحمد ود راوة وحمل عنوان “آهـ يا وطن”. Advertisements وكان الكاردينال قد اشار قبل فترة الى عكوفه لكتابة اوبريت وطني يقمده لثوار الوطن، وبحسب الرأي العام سبق للكاردينال ان انتج العديد من الاغنيات في فترات سابقة تغنى بها الفنان كمال ترباس من بينها “مدد مدد”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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