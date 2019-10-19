من الاجمل.. مودة الحنينة ام ريان؟!

طرح عدد من متابعي غناء الزنق وفنانات الحواري استفتاء اسفيريا عبر الفيس بوك لتحديد ايهما اجمل واكثر جاذبية الفنان مودة الحنينة ام الفنانة ريان الساتة التي صعد نجمها مؤخرا بعد طرحها لاغنية “احي يا لطيف” وحلاقتها الشبابية على طريقة “نيمار”.
واشار عدد من المتداخلين بحسب الرأي العام الى ان الاستفتاء يكشف بجلاء مدى انحدار الفن السوداني وانحطاط قيمته باعتبار ان مودة وريان تمثلان قمة من الغناء الهابط في الساحة الآن، وطرحهما بصفة نجمات غناء او مجتمع لهو تدهور في الذائقة وسوء في الاختيار.
برزت مودة الحنينة في مجال غناء الزنق والطرب الخفيف قبل “4” سنوات واستطاعت ان تسيطر على الحفلات الشبابية وحفلات الرحلات قبل ان تظهر ريان الساتة في الساحة مؤخراً وتزاحمها في التنافس علة قمة “قاع” الغناء السوداني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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