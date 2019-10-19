(سكوفا) تدعو المنظمات المسجلة لسداد اشتراكاتها

التاريخ: 19-أكتوبر-2019
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دعا رئيس المجلس السوداني للمنظمات الطوعية (سكوفا) د. نصر الدين شلقامي كل المنظمات المسجلة لدى مفوضية العون الإنساني للتسجيل في (اسكوفا) وتسديد الاشتراكات العضوية حتى يحق لها المشاركة في الجمعية العمومية.
لافتاً بحسب صحيفة السوداني، إلى أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً حتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل بمكتب (سكوفا) بالخرطوم 2 شرق صينية أوزون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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