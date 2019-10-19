غزل صريح في مذيع على (الهواء مباشرة)

تداول عدد من الناشطين الاسفيريين تسجيلاً مصوراً يظهر من خلاله مراسل قناة الغد الاعلامي أحمد العربي مذيع النيل الازرق وقناة ام درمان السابق وهو يقدم راسلة لقناة الغد من الخرطوم شارع النيل على الهواء مباشرة لتظهر فتاة على ظهر عربة خاصة وهي تتغزل فيه ما اضطره لقطع الرسالة والبدء من جديد لايصال فكرته. Advertisements وبحسب الرأي العام وصف مذيع معروف اثناء مداخلته للفيديو على الفيس بوك ان ما حدث لعربي لهو من “باب التحرش” المباشر وتعامل العربي مع الموقف رغم حرجه بهدوء شديد واكتفى بابتسامة عريضة مطالباً المصور باعادة المشهد مرة اخرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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