مصرع وإصابة (14) في حادث مروري بطريق الخرطوم مدني

لقى (5) أشخاص مصرعهم بينهم امرأة وأصيب (9) آخرون في حادث مروري مروع، جراء انقلاب عربة شريحة (هايس) بطريق الخرطوم مدني الغربي، بالقرب من منطقة ود المحنة غربي الكاملين.

وقال شهود عيان لمصادر، إن انفجار أحد إطارات عربة قادمة من الحصاحيصا في طريقها للخرطوم، إضافة للسرعة الزائدة، أدت لانقلابها بالقرب من منطقة ود المحنة الكاملين. ونتج عن الحادث وفاة (5) أشخاص بينهم امرأة، وإصابة (9) آخرين، بعضهم إصاباتهم خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الكاملين.

Advertisements

وطبقاً لشهود العيان فإن المستشفى يفتقر لأبسط مقومات الإسعافات الأولية من شاش ومحاليل ونقالات، ويعاني نقصاً كبيراً في الكوادر الطبية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي للمصابين في ظل عدم وجود إسعاف لنقل المصابين، ما دعا أبناء الكاملين لإطلاق نداءً عاجلاً لتوفير عربة لنقل المصابين.

وطالب أهالي الكاملين بحسب صحيفة السوداني، وزير الصحة الاتحادي بضرورة إقالة مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، ومدير مستشفى الكاملين فوراً، وتزويد المستشفى بالكوادر الطبية الوطنية، وتوفير الأجهزة والمعدات وأدوية الطوارئ حتى يتم تقديم الخدمات بالسرعة المطلوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)