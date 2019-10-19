النيل الأزرق… سيد دينك سيدك

عادت قناة النيل الازرق للبث عبر مدار “قلف سات” بعد يومين من حجب شارتها على القمر الاصطناعي نايل سات، بعد تراكم مديونيتها التي فاقت الـ 200 ألف دولار ولم تقم القناة بسدادها لتخرج عن الخدمة.

وأمهلت مدار “قلف سات” النيل الازرق فترة محددة لا تتجاوز الاسبوعين لسداد متأخراتها او حجب البث نهائيا عبر نايل سات.

وفي حال عدم سداد قناة النيل الازرق سيكون مصيرها مصير قناة الشروق بقطع الشارة والخروج عن الخدمة.

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وكانت الشركة العربية للاتصالات عربسات اتخذت ذات الاجراءات بعد عجز قناة النيل الازرق عن سداد ديون عالقة مما اضطرت عرب سات بمقاضاة الشاة الزرقاء لاسترداد حقوقها.

ومن جهة اخرى فان عرب سات تلاحق النيل الازرق قضائيا لتراكم الديون التي بلغت في مجملها “770” الف دولار، وكانت عرب سات قامت بقطع الشارة في وقت سابق بعد ان وصلت مع ادارة النيل الازرق الى طريق مسدود.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)