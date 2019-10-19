عادت قناة النيل الازرق للبث عبر مدار “قلف سات” بعد يومين من حجب شارتها على القمر الاصطناعي نايل سات، بعد تراكم مديونيتها التي فاقت الـ 200 ألف دولار ولم تقم القناة بسدادها لتخرج عن الخدمة.
وأمهلت مدار “قلف سات” النيل الازرق فترة محددة لا تتجاوز الاسبوعين لسداد متأخراتها او حجب البث نهائيا عبر نايل سات.
وفي حال عدم سداد قناة النيل الازرق سيكون مصيرها مصير قناة الشروق بقطع الشارة والخروج عن الخدمة.
وكانت الشركة العربية للاتصالات عربسات اتخذت ذات الاجراءات بعد عجز قناة النيل الازرق عن سداد ديون عالقة مما اضطرت عرب سات بمقاضاة الشاة الزرقاء لاسترداد حقوقها.
ومن جهة اخرى فان عرب سات تلاحق النيل الازرق قضائيا لتراكم الديون التي بلغت في مجملها “770” الف دولار، وكانت عرب سات قامت بقطع الشارة في وقت سابق بعد ان وصلت مع ادارة النيل الازرق الى طريق مسدود.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر النيل الأزرق… سيد دينك سيدك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.