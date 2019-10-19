بالصورة: ضبط “رأس خروف” بأمتعة سوداني يفجر ربكة واستنفار في مطار دبي

أثار ضبط “رأس خروف” بحوزة سوداني قادماً إلى الإمارات، يوم الجمعة، ربكة كبيرة وسط سلطات مطار دبي الدولي بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”
وعن تفاصيل الحادثة قال شاهد عيان: قبل ساعات كنت في مطار دبي الدولي، وقد صادفت توقيف شاب سوداني من تجار العملة، قادماً من السودان، أثناءالتفتيش اكتشفوا حمله ل (رأس خروف محمر)!
مما إستدعى استنفار السلطات الأمنية بالمطار، ودارت الشكوك حول جريمة قتل أو تهريب مخدرات، وبعد التحري والفحص اتضح أنه ( رأس خروف محمر) أحضره تلبية لاشتهاء أصدقائه بحسب أقواله.
وتم إطلاق سراحه بعد مصادرة (الرأس) وإحداث توتر بالمطار، أثناء خروجه همس لسودانيين تجمهروا حوله قائلاً ببرود : (كان على الأقل يخلو لي اللسان).
فيما بدأت الدهشة على وجوه الجميع متسائلين كيف سمحت له سلطات مطار الخرطوم بالمرور ب( رأس خروف)، وهم يعلمون، حظر حمل الأطعمة بالطائرة، ومدى إثارة ذلك للريبة والشكوك بمطارات العالم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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