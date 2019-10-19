تطوير التعاونيات على مائدة وزارة الصناعة

التاريخ: 19-أكتوبر-2019
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تنظم وزارة التجارة والصناعة غداً الأحد ورشة العمل التي تنظمها الوزارة عن دور التعاونيات في تركيز الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، يشارك فيها وكيل الوزارة محمد علي عبد الله وعدد من العلماء والمختصين.
وتتناول الورشة التي تستمر يوماً واحداً بحسب صحيفة السوداني، عدداً من أوراق العمل في مجال الدور الإشرافي والرقابي في تطوير التعاونيات، بجانب السياسات الكلية والموجهات العامة للنشاط التعاوني، وكذلك دور الحركة التعاونية في تركيز الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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