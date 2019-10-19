مونكا تنهي عزلتها الفنية

تعكف الفنانة مونكا روبرت، على اعداد مجموعة من الاعمال الخاصة تمهيداً لعودتها الى الساحة الفنية بعد غياب لاكثر من عام واعتزالها الغناء.
وكانت مونيكا قد اوقفت نشاطها الفني منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية اواخر العام الماضي، واحتجبت عن الظهور في العديد من المناسبات والبرامج التلفزيونية تضامناً مع الثورة السودانية وشهدائها.
وتعد مونيكا من أبرز الاصوات الغنائية المطلوبة في المناسبات الخاصة وحفلات الاعراس، وبحسب الرأي العام، ظهرت في الساحة الفنية قبل “6” سنوات بعد ظهورها في اعلانات تلفزيونية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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