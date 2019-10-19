لجنة فنية مشتركة بين الحكومة وحركة الحلو

التاريخ: 19-أكتوبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة اتفق وفدا الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على تكوين لجنة فنية مكونة من (12) عضوا مناصفة بين الجانبين، للاضطلاع بمهمة إعداد أجندة التفاوض ورسم خارطة طريق المفاوضات بين الجانبين. وطبقاً لمصادر، فإن اللجنة الفنية باشرت عملها فور انتهاء جلسة المباحثات الأولى وينتظر أن ترفع تقريرها النهائي للجنة السياسية العليا لوفدي التفاوض لإجازتها واعتمادها موجها لمسار المفاوضات. Advertisements وكان رئيس وفد التفاوض من جانب الشعبية شمال عمار أمون قال في جلسة المفاوضات المباشرة بحسب صحيفة السوداني صباح أمس، أن الحركة ملتزمة بالعملية السلمية وحريصة على التوصل لاتفاق سلام عادل مع الوفد الحكومي. من جانبه قال عضو وفد الحكومة الفريق شمس الدين كباشي، التزام الحكومة وحرصها على طي صفحة الحرب بالبلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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