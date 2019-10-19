بالصور..مجمع الفقه الإسلامي بالسودان يحظر نشر وتوزيع كتب محمود محمد طه

منع مجمع الفقه الإسلامي، نشر وتوزيع كتب محمود محمد طه، وذلك عبر خطاب من الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

الشيخ: إبراهيم أحمد الشيخ الضرير وذكر نص الخطاب المعنون للسيد الأمين العام المكلف لمجلس حقوق المؤلف

والحقوق المجاورة من نشر وتوزيع كتب لمؤسس الحزب الجمهوري محمود محمد طه. وكان المجلس قد خاطب

المجمع طالباً الإفادة بإمكانية نشر تسعة كتب من مؤلفات محمود.

وقال مجمع الفقه الإسلامي في رده على خطاب مجلس حق المؤلف والحقوق المجاورة إن الكتب المعنية بما حوت تعتبر

خروجاً عن الإسلام وردة، وبهذا حكم القضاء السوداني في شأن كاتبها حيث حكمت محكمة الأحوال الشخصية في سنة

1968م بردته، ثم حكمت عليه المحكمة الجنائية أيضاً بالردة وإقامة حد الردة عليه وقد نفذ فيه حكم الله تعالى.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 وجه خطاب مجمع الفقه الإسلامي الممهور بتوقيع الأمين العام للمجمع إبراهيم أحمد

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الشيخ الضرير مجلس حق المؤلف بمصادرة هذا الفكر الملحد والعمل على إيقاف هذا النشاط الهدام .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)