هيئة علماء السودان: نعتزم مقاضاة جهات تروج لأكاذيب

التاريخ: 19-أكتوبر-2019
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أكدت هيئة علماء السودان اعتزامها مقاضاة – جهات لم تسمها – قالت إنها تروج الأكاذيب العارية من الصحة للنيل من علماء السودان والتي من بينها “تبعيتهم لسلطة النظام السابق والتمتع بامتيازاتها”.
وذكرت الهيئة في بيان لها بحسب صحيفة السوداني أمس، أن إجراءاتها القضائية ستتم وفق ما كفله لها القانون.
وأكدت علماء السودان أنها “هيئة شعبية” تحتكم إلى القانون المنظم للهيئات والجمعيات الشعبية ولا صلة لها بأجهزة الدولة مؤكدة تمليها الرأي العام كل الحقائق بشأنها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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