إبراهيموفيتش يلمح لنهاية مسيرته مع لوس أنجليس جالاكسي

ألمح المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى نهاية مسيرته مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، قبل مواجهة مينيسوتا يونايتد في الدوري الأمريكي يوم الأحد.

وفي مقابلة صحفية أجاب إبراهيموفيتش عمّا إذا كانت هذه هي آخر مباراة له مع النادي، بالقول: ”يمكن أن تكون كذلك“.

وأضاف ”أعتقد أن مستقبلي ليس هو الشيء الصحيح الذي يجب مناقشته، قضيت وقتًا جيدًا وتجربة جيدة.. لقد تعلمت الكثير هنا.. ولا يزال العمل مستمرًا“.

وعن إمكانية عودته إلى مانشستر يونايتد، قال إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، إنه لا يزال جيدًا بما يكفي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط إبراهيموفيتش بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، حيث يمكنه الانتقال إلى أي نادٍ مجانًا، بنهاية عقده مع لوس أنجليس في ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، فإن إنتر كان يريد تدعيم خط وسط ملعبه في يناير المقبل، لكن بعد إصابة سانشيز تغيرت خطط الإدارة وباتت تبحث عن مهاجم جديد.

وأضافت الصحيفة، أن بين الأسماء المطروحة لتدعيم هجوم إنتر ميلان، المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والذي سبق أن ارتدى قميص النيراتزوري.

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كما ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، طلب من الإدارة التعاقد مع مهاجم قادر على تسجيل الأهداف، نظرًا للمعاناة الشديدة التي يعيش فيها الفريق وعدم استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافسين.

سجل مذهل

وسجل إبراهيموفيتش 30 هدفًا وصنع 7 في 29 مباراة الموسم الحالي مع لوس أنجليس غالاكسي.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليًا مع لوس أنجليس غالاكس.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى لوس أنجلوس غالاكسي، في مارس 2018 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واعتزل إبراهيموفيش اللعب الدولي مع السويد العام 2016، بعد بطولة أمم أوروبا، بعد أن سجل لمنتخب بلاده 62 هدفًا في 116 مباراة (الهداف التاريخي).