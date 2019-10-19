السعودية... تحرك رسمي بشأن فيديو لظهور لكائن غريب أثار الرعب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، مقطع فيديو قيل إنه تجول لكائن غريب وصفوه بالـ"جن" في موقف سيارات بالمدينة المنورة.

ويظهر في المقطع مواطن وهو يلاحق كائنا غريبا، يركض بسرعة كبيرة خلف السيارات ويختبئ تحتها.

وتسبب المقطع في حالة من الرعب والفزع بين رواد مواقع التواصل، وتكهن البعض أنه كائن فضائي، فيما قال آخرون "جن".

وحسمت هيئة "مكافحة الشائعات"، حقيقة الفيديو مؤكدة أنه مجرد خدعة بصرية.

وقالت الهيئة إن الفيديو المتداول مفبرك وغير صحيح، وإنه معدل رقميا بمؤثرات خاصة ونشر عام 2016 عبر قناة على اليوتيوب متخصصة في الخدع البصرية.