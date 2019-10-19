ويظهر في المقطع مواطن وهو يلاحق كائنا غريبا، يركض بسرعة كبيرة خلف السيارات ويختبئ تحتها.
وتسبب المقطع في حالة من الرعب والفزع بين رواد مواقع التواصل، وتكهن البعض أنه كائن فضائي، فيما قال آخرون "جن".
وحسمت هيئة "مكافحة الشائعات"، حقيقة الفيديو مؤكدة أنه مجرد خدعة بصرية.
وقالت الهيئة إن الفيديو المتداول مفبرك وغير صحيح، وإنه معدل رقميا بمؤثرات خاصة ونشر عام 2016 عبر قناة على اليوتيوب متخصصة في الخدع البصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... تحرك رسمي بشأن فيديو لظهور لكائن غريب أثار الرعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.