الحركة الشعبية تقدم رؤيتها للتفاوض في جلسة المفاوضات الثانية



انطلقت صباح اليوم "السبت" بجوبا جلسة المفاوضات الثانية بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو.

وقدمت الشعبية ورقة إعلان مبادئ للوفد الحكومي والوساطة تحوي المسار السياسي والانساني والترتيبات الامنية التى حددتها خارطة الطريق التى وقع عليها الطرفان أمس. انطلقت صباح اليوم "السبت" بجوبا جلسة المفاوضات الثانية بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو.وقدمت الشعبية ورقة إعلان مبادئ للوفد الحكومي والوساطة تحوي المسار السياسي والانساني والترتيبات الامنية التى حددتها خارطة الطريق التى وقع عليها الطرفان أمس. وقال تعميم صادر من مجلس السيادة الانتقالي، ان الوفد الحكومي والساطى تدرسان الورقة لتقديم رؤيتهم حول القضايا. ويرأس وفد المفاوضات الحكومي، عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشى، بينما يرأس وفد الحركة امينها العام عمار امون.

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