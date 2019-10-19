صحف السودان تُبرز توقيع الحكومة والحركة الشعبية خريطة طريق للتفاوض

ونقلت صحيفة "السوداني" عن عضو مجلس السيادة، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي، قوله إن الإرادة الصادقة التي تتحاور بها الحكومة، والإدراك العميق لطبيعة مشاكل السودان، ساهم في التوصل إلى هذا الاختراق الكبير في المفاوضات، فيما أبرزت صحيفة "الصحية" تصريحات للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة محمد حمدان دقلو، أكد فيها أن الحوار الذي يجري الآن في مدينة جوبا بين الأطراف السودانية، يسير بصورة جيدة نحو تحقيق السلام، معربا عن تفاؤله بخروج الجولة الحالية من المفاوضات بنتائج جيدة.
من جهتها، نقلت صحيفة "التيار" عن دقلو قوله إن الحوار بين الأطراف السودانية، يمضي بصورة جيدة، وإن الروح السائدة وسط أطراف التفاوض إيجابية، مشيرا إلى أن جميع أطراف التفاوض أعلنت رغبتها وتوفر الإرادة لديها، للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب في السودان.
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