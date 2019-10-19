رئيس الزمالك يهدد الكاف ويرفض خوض مباراة السوبر في قطر

تمسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بقرار عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا حال إقامة المباراة في دولة قطر، وطلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ إقامة اللقاء في أي مكان آخر حتى لو في ملعب رادس في تونس، كما طلب من محمود الخطيب رئيس الأهلي التمسك بعدم خوض مباراة الجونة في الدوري، يوم الأربعاء المقبل، تطبيقًا للبيان الذي أصدره بعدم خوض أي مباراة في البطولة قبل مواجهة الزمالك التي تم تأجيلها إلي أجل غير مسمّي بناءً على قرار من الجهات الأمنية.

الزمالك يقاطع السوبر في قطر

وقال مرتضي خلال تصريحات تلفزيونية:“ما زلت متمسكًا بقرار مقاطعة مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي حال إقامة اللقاء في قطر، ولن أذهب إلى هناك أنا أو أي لاعب وإداري في الفريق لو انطبقت السماء على الأرض، ومستعد لخوض اللقاء في تونس على ملعب رادس الذي يحتضن مباريات الترجي، وعلى أتم الجاهزية للدخول في أزمة جديدة مع الكاف في حالة الإصرار على إقامة اللقاء في قطر، وأجهز مفاجأة كبيرة للرد على تعنت الكاف، ولن أتراجع عن هذا الأمر حتى لو تم إيقاف الفريق 3 سنوات والهبوط للدرجة الثالثة“.

وترددت أنباء قوية عن أن الكاف مصرٌّ على إقامة لقاء السوبر بين الزمالك بطل الكونفيدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في قطر وفقًا للعقود التي وقعها وتنص على إقامة البطولة هناك لمدة 3 سنوات.

