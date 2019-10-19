سوار الدهب يفاجئ الجميع ويتخلف عن قضية قتل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على إثر الجلسة المعلنة للمحكمة جنايات بحري بمثول الطبيب الشرعي عقيل النور سوار الدهب لاستجوابه في مقتل سائق البوكس (علي) على إثر اطلاق الرصاص عليه من قبل نظاميين أحدهما برتبة الملازم، بزعم أن العربة بها مواد مهربة.

وكانت المحكمة قد استجوبت المتحري في البلاغ الذي قدم مستندات الاتهام واستجوابه بواسطة ممثل الاتهام الأستاذ صديق كدودة وممثل الدفاع، كما استجوبت المحكمة عدداً من شهود الاتهام، إلى أن وصلت إلى مرحلة استدعاء الطبيب الشرعي عقيل النور سوار الدهب، الذي تخلف عن حضور الجلسة، ليتم تأجيلها وإعلانه مجدداً لحضور الجلسة القادمة، بحسب صحيفة الدار.