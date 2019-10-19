علي شمخاني: لا توجد دولة بإمكانها زعزعة أمن إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنه لا توجد دولة بإمكانها تهديد أمن إيران.

وقال شمخاني خلال تفقده لمنفذ “جذابة” الحدودي، اليوم الجمعة، في أربعينية هذا العام: “لم تحدث أي مشكلة أمنية للزوار وكانت هذه المسيرة أكثر روعة من أي وقت مضى، وأظهرت الاستقرار والأمن في إيران”.

وتابع شمخانی: “لا توجد دولة بإمکانها تهديد إيران أمنيا، لأن قدرات بلادنا أثبتت للعالم، حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وأشار شمخاني إلى أن “في عهد النظام البعثي، كانت علاقات الجوار قائمة على رغبات الاستكبار العالمي، لكنه حاليا بدأت الأخوة بين إيران والعراق تتجلى بشكل واضح، وشاهدنا تعاونا جيدا بين البلدين في مجال إقامة مراسم أربعينية الإمام الحسين”.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، شارك ملايين الزاوار من إيران ودول أخرى في هذا الحدث الكبير، ولم يحدث أي مشاكل أمنية للزوار في إيران والعراق، مؤكدا ضرورة استخدام الإمكانيات لزيادة عدد المشاركين في مسيرة زيارة الأربعينية في السنوات المقبلة.