مدرب منتخب السودان يغادر البلاد سراً بعد الخسارة أمام تنزانيا

فوجئ مسئولو الاتحاد السوداني لكرة القدم بهروب الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم بعد خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره التنزاني بهدف لهدفين في تصفيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين (الشان).

Advertisements

وسافر المدرب إلى بلاده بعد المباراة بساعات من دون أن يخطر مسئولي الاتحاد ولجنة المنتخبات الوطنية، الذين فوجئوا بسيارة المدرب مركونة داخل أكاديمية كرة القدم، واتضح لهم أنه رتب أموره لمغادرة البلاد سراً بعد المباراة، من دون أن يخطرهم بقراره، سيما وأنه ظل يعمل بلا عقد لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن رفض الاتحاد الاستجابة لمطالبه القاضية بزيادة المرتب.

يذكر بحسب صحيفة اليوم التالي، أن لوغاروشيتش تولى تدريب فريق كينغ فيصل الغاني وقورماهيا الكيني وأحد الأندية الأنغولية قبل أن يحضر إلى السودان، ولم تشمل سيرته الذاتية تدريب أي منتخب وطني قبل أن يتولى تدريب منتخب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)