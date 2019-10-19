برطع يا حمار سعرك بقى باليورو

في الصين تسعى شركات للحصول على الملايين من جلود الحمير لاستخدامها لاغراض لا تقتصر على صناعة التجميل فحسب: وعليه تنفجر اسعار الحمير في افريقيا بشكل قد يؤدي الى انقراضها، اما تبعات ذلك فسيئة على حياة الناس في اكثر من مجال، الحمار حيوان حسن النية وذكي ومساعد كبير.

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في افريقيا باتت للحمير قيمة اكبر من اي وقت مضى، ففي كينيا مثلاً يصل سعر الحمار الواحد الى “175” يورو، وبحسب الرأي العام، قبل عامين كان السعر بحدود 70 يوريو، والسبب هو الطلب المتزايد على الحمير, وخلف ذلك يوجد الدواء الصيني اجياو الذي يتم انتاجه من مادة الجيلاتين التي تؤخذ من جلد الحمار المطبوخ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)