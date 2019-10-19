اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

برطع يا حمار سعرك بقى باليورو

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

برطع يا حمار سعرك بقى باليورو

في الصين تسعى شركات للحصول على الملايين من جلود الحمير لاستخدامها لاغراض لا تقتصر على صناعة التجميل فحسب: وعليه تنفجر اسعار الحمير في افريقيا بشكل قد يؤدي الى انقراضها، اما تبعات ذلك فسيئة على حياة الناس في اكثر من مجال، الحمار حيوان حسن النية وذكي ومساعد كبير.

 

 

Advertisements

 

في افريقيا باتت للحمير قيمة اكبر من اي وقت مضى، ففي كينيا مثلاً يصل سعر الحمار الواحد الى “175” يورو، وبحسب الرأي العام، قبل عامين كان السعر بحدود 70 يوريو، والسبب هو الطلب المتزايد على الحمير, وخلف ذلك يوجد الدواء الصيني اجياو الذي يتم انتاجه من مادة الجيلاتين التي تؤخذ من جلد الحمار المطبوخ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برطع يا حمار سعرك بقى باليورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا