اسألوا الاحفاد في “ام مغد”… وارجعوا لي

في السنوات الاخيرة غزت ظاهرة حناجر المطربين الشباب وتغلغت في المجتمع في زمان جبل منه المتزوجات والوالدات ومنه الحبوبات والاحفاد، و.. كانت هنالك اغاني منتشرة بين النساء كنا نقول عنها “اغاني السباتة” تو اغاني البنات وهي لتعليم العروس الرقيص ليوم قطع الرحط وهي بالدلوكة ثم ظهرت بعدها اغانيهن ترصد لحراك المجتمع وفق امنياتهن من ضباط الجيش الى “العربيتو مرسيدس” بعدها صولاتهن في عالم المغتربين وهلمجرا.
وبحسب الرأي العام انه من المدهش ان سنتين اخيرتين دفعت شباب المطربين التغلغل في ساحة الستات باغاني معربة او بكلمات مستنسخة من اغنياتهن وآخر المستجدات “ارجع لي” منتشرة على اجنحة سماعات الركشات و…
غريب هذا فالنساء من ذاك الجيل الجميل كتبن اجمل اغنيات الحماس والشجاعة وكنا نتمنى من هذا الجيل ان يطربنا باجمل الكلمات عن الكنداكات.. اسألوا الاحفاد في قرية “ام مغد” بولاية الجزيرة ماذا سطرت مشاعر الحبوبات من جميل الكلام عن شجاعة الاجداد ووو… “ارجعوا لي”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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