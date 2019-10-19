الاتحادي “الأصل” يؤكد دعمه لحلفائه في “الشعبية” للتوصُّل إلى سلام شامل

أعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي (الأصل)، دعمه لحلفائه في الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو للدفع باتجاه الوصول إلى سلام شامل في أعقاب انخراط الحركة في جولة مُفاوضات مع الحكومة بجوبا.

وطبقاً لتصريحٍ عن مكتب نائب رئيس الحزب جعفر الصادق الميرغني أمس، فإنّ الحزب الاتحادي ظلّ يُراقب عن كثبٍ المُفاوضات الجارية بين حكومة الفترة الانتقالية والحركات المُسلّحة مُمثلةً في الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وأكد سعي الحزب الاتحادي الجاد لدعم السلام واستدامته والعمل على مُعالجة جُذُور الأزمة وإنهاء الحرب، حَاثّاً الأطراف كَافّة على تحكيم صوت العقل وإعلاء قيم الوطنية والتّسامُح وتجنُّب كل ما يعوق مسار المفاوضات.

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وأفادت مصادر في الاتحادي، أنّ قادة الحركة أبلغوا قيادة الحزب بتطوُّرات ملف التفاوُض مع الحكومة والدواعي التي اضطرتهم إلى تعليق الجولة ليومٍ، قبل استئنافها أمس الجمعة.

وأبدى الاتحادي طبقاً للتصريح الصحفي بحسب صحيفة الصيحة، قلقه حيال الاعتداء الذي تم في منطقة “خور ورل” وأدّى إلى توقُّف المُفاوضات في جوبا قبل أن يُعلن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وقفاً شاملاً للعدائيات في البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)