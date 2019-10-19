رفضت الريالات لكنها تركت الباب موارباً

الهام العبيد المذيعة في قناة النيل الازرق قالت انها ترفض عروض الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي مهما بلغت اهمية وثروة الخطيب وكانت المذيعة قد تلقت عبر انستغرام عرضا للزواج من ثري عربي بمهر تجاوز المليون ريال. Advertisements الهام رغم انها تشارك بحسب الرأي العام في كثير من المواقع الاجتماعية الا ان رأيها هذا يشير الى عدم قناعتها بما يصدر فيها خاصة ما يتعلق بالحياة الشخصية.. ترى له تؤمن باقلهن مهراً ام هنالك ما هو خفي في المشاعر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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