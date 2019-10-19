عاملون بالبرلمان يتمسكون باستحقاقاتهم المالية

التاريخ: 19-أكتوبر-2019
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طالبت نقابة العاملين في المجلس الوطني وزير المالية باقرار علاوة دورة الانعقاد للعاملين في المجلس الوطني البالغة “2.843.862” جنيه، وأكدت ان العاملين يستحقون صرف العلاوة كونها تصرف نهاية كل دورة برلمانية ومنصوص عليها في قانون موازنة تعويضات العاملين، مشددة على ضرورة فل مدير ادارة الفصل الاول بوزارة المالية ازهري موسى حسن كونه افتى بعدم جواز العلاوة دون الرجوع للقوانين.
وقال مصدر بالنقابة بحسب الرأي العام ان لائحة اعمال المجلس الوطني اقرت العلاوة المحددة براتب “3” أشهر ونصف بعد نهاية كل دورة، مشيراً الى ان دورة الانعقاد الاخيرة بدأت في مطلع ابريل وتم حل البرلمان، بعد 11 يوماً.
وكان البرلمان قد عقد “6” جلسات قبل سقوط النظام، الامر الذي يجعل ذلك دورة كاملة بحسب لائحة اعمال المجلس.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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