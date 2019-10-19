ولاية نهر النيل تتراجع عن قرار الدراسة يوم “السبت “

تراجعت وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل عن قرار عمل المدارس خلال عطلة السبت، وأرجعت ذلك إلى مُشاورات مع مديري المدارس أكدوا أن الوقت كافٍ لإكمال المناهج.
وقال رئيس دائرة التربية بالوزارة شمس الدين أحمد مصطفى في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن إلغاء الدراسة يوم “السبت” بالمدارس الحكومية والخاصة على مستوى مرحلتي الأساس والثانوي جاء نتيجة لعدد من الاتصالات والمشاورات الفنية مع إدارتي الأساس والثانوي وعدد من مديري المدارس أكدوا على إمكانية إكمال المقررات في الوقت المحدد دون الحاجة إلى خيار العمل يوم السبت.
وأعلن مصطفى أن الخيار متروك لإدارات المدارس في استمرار الدراسة بالسبت للصفين الثامن أساس والثالث ثانوي نظراً لموقف المقررات بكل مدرسة ومدى إمكانية إكمالها في الوقت المحدد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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