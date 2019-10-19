التربية: لم نتلق إخطاراً رسمياً بالغاء عطلة السبت

قالت وزراة التربية والتعليم بولاية الخرطوم إنها لم تتلق قراراً رسمياً بإلغاء عطلة السبت بمدارس الولاية الحكومية حتى الآن، ولم يصدر قرار رسمي بشأنها من قبل مجلس الوزراء.

وشدّدت على أن النقابات واللِّجان ليس من مسئوليتها إلغاء العُطلة، وقال مصدر مسؤول بالوزراة بحسب صحيفة الرأي العام إن إلغاء عطلة السبت جاء وفق دراسة لسد الفجوات التي صاحبت العام الدراسي وتعويض الأيام المفقودة، مبيناً أن جميع المدارس منتظمة حالياً للدراسة يوم السبت، بينما المدراس الخاصة التي ألغت العطلة الرسمية تقع تحت مسؤولية إدارة التعليم الخاص.

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وقال إن التقويم الدراسي يتم وفق المعيار العالمي، على أن لا تقل عن 180 يوماً، ولذلك تم وضع مقترحات لتعويض الأيام المفقودة.

وأكد أن احتجاج المعلمين على إلغاء العطلة يرجع إلى أنه يوم راحة بالإضافة إلى المطالبة بحقوقهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)