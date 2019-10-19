المحكمة تستأنف اليوم جلسات مُقاضاة الرئيس السابق عمر البشير

التاريخ: 19-أكتوبر-2019
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تَستأنف المحكمة الخَاصّة وفقاً لقانون السلطة القضائية، جلسات مُحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، بعد توقُّفها نحو أسبوعين نتيجة سحب محكمة الاستئناف.
وتنعقد الجلسة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، برئاسة القاضي د. الصادق عبد الرحمن الفكي بمباني معهد العلوم القضائية بالخرطوم. وكشفت مصادر أنّ الجلسة مُخصّصة لمُواصلة سماع (4) شهود للدفاع عن البشير.
وطبقاً للمصادر، فإنّ المحكمة العليا لم تسحب ملف البشير من محكمة الموضوع، رغم أنّ هيئة الدفاع تَقَدّمت بطلب فحص الملف، وقالت المصادر إنّه تمّ تَشكيل دائرة من خمسة قُضاة للنظر في طَلب فَحص الملف، إلا أنّه لم يتم سحب الملف للبت في الطلب، وتَوقّعت رفض الطلب شكلاً أمام الرأي الثاني “المحكمة العُليا” لعدم استيفائه الشروط القانونية في مثل هذه الحالات، وأفادت المصادر أن طلب فحص ملف البشير انتهى أمام الرأي الأول “محكمة الاستئناف” ورفضت الطلب شكلاً، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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