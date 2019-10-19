هيئة الاتهام عن البوشي تنفي شطب البلاغ والصلح مع عبد الحي

Advertisements

نفت هيئة محاميي الاتهام عن ولاء البوشي وزيرة الرياضة انعاقد جلسات صلح مع عبد الحي يوسف لشطب البلاغ ضده، وقالت الهيئة ان ما يتم تداوله على “مواقع التواصل الاجتماعي” شائعات لا اساس لها من الصحة، وأضافت هيئة الاتهام في تصريح صحفي ان ولاء البوشي تعرضت لضرر وصفته بالكبير جراء تهم التكفير التي وقعت عليها، مشيرة الى انها لم تتدخل فنيا في دوري كرة القدم النسائية لحرصها على حفظ استقلالية الاتحادات ذات النظم الدولية.

وتابعت: أي قرارات تتعلق بالدوري فنيا من اختصاص الاتحاد العام لكرة القدم “لجنة كرة القدم للسيدات فقط”.، مشددة على انه لا يوجد شخص فوق القانون وان عدم المحاسبة والافلات من العقاب هي من الاسباب التي اهدرت كثيرا من الحقوق، منوهة بحسب صحيفة الرأي العام الى ان الهيئة اتخذت طريق العدالة وحكم سيادة القانون منذ البداية، وان القضية الآن أمام السلطات العدلية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)