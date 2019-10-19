فرعية حافلات “الهايس” تَستَنفِر (1400) مركبة تحسُّباً لإضراب البصات السفرية

استنفرت الهيئة الفرعية للحافلات السفرية “الهايس” نحو “1400” حافلة صغيرة تحوّطاً لتهديد غرفة البصات السفرية بتنفيذ إضراب عن السفر للولايات، على خلفية قرار مجلس الوزراء بتمديد سفر الهايسات للولايات لمدة شهر.

وقال رئيس غرفة الحافلات القومية منتصر بشير بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ قرار البصات السفرية بتوقّفها عن الشحن من داخل الموانئ سيكون فاشلاً، وأقرّ أنّه تمّ تجهيز الحافلات الصغيرة، بجانب استنفار السائقين.

وأكد بشير أنّ الحافلات الصغيرة “الهايس” اكتسبت أرضية قوية وصارت مرغوبة من قبل المواطنين، وأشار إلى أنّ البصات السفرية باتت مكلّفة للحد البعيد، وقال إنّ سعر الواحد منها وصل إلى”9″ ملايين من الجنيهات، علاوة على صعوبة قطع الغيار الخاصة بها.

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وفي ذات السياق، أوضح رئيس التشغيل بنقابة الحافلات”الهايس” وداعة الله عبد الكريم أنّهم يتعرّضون إلى حربٍ كبيرة، ووصف ما يحدث لهم بالعمل المُمنهج، من خلال منافسة قال إنها غير شريفة، وأضاف “نحن ملتزمون بالضوابط، وسنعمل على إدخال تطبيقات إلكترونية من بينها حجز التذكرة إلكترونيًا”.

وفي يوليو المنصرم، طالبت الغرفة القومية للبصات السفرية بإيقاف الهايس “شريحة” عن السفر في الخطوط الطويلة بعد أن دفعت بمذكرة للمجلس العسكري الانتقالي وقتها على نحوٍ مفاجئ، لكّن مجلس الوزراء أعلن عن تمديد عمل الحافلات الصغيرة “الهايس” للولايات لمدةِ شهرٍ واحدٍ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)