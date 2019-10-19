من أرشيف الفساد (9) (لكي لا ننسى)

إسم المقال : قال أيه؟ فيتنام

تاريخ النشر : 29 أغسطس 2017

في أبريل من العام 2013 وفي خطوة تاريخية في إتجاه دعم التعليم في السودان وقع كلاً من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك الدولي على اتفاقية منحة قدرها 76,5 مليون دولار أمريكي لمشروع تقوية تعليم الأساس في السودان ويهدف مشروع استعادة الوضع السليم لتعليم الأساس لتحسين بيئة التعلم في المناطق المستهدفة من خلال جملة خطط من بينها طباعة وتوزيع أكثر من 9 مليون كتاب مدرسي لكل التلاميذ في تعليم الأساس .

رصد البنك الدولي لعملية طباعة الكتاب المدرسي هذه مبلغ 2 مليون يورو ، وقامت الوزارة بالتعاقد مع (شركة هانوي للطباعة) وهي شركة في (فيتنام) وذلك لطباعة 5 مليون نسخة من الكتاب المدرسي .

لم تكتف الوزارة بالطباعة في (هانوي) بل أعطتها بموجب العقد الذي بينهما الحق في (تخليص الكتب) من الميناء وترحيلها وتوزيعها إلى ولايات السودان المختلفة (ليه ما تعرف؟) .قومي يا شركة (هانوي) للطباعة في أكتوبر2016 إتعاقدي مع شركة (فاديكس) لترحيل (49) حاوية تحوي الكتب المدرسية من الميناء الى ولايات السودان على أن يتم التفريغ بمخازن وزارة التربية والتعليم في جميع الولايات أن تلتزم هانوي بسداد نفقات التخليص والترحيل (الوزارة ما داخلة في الموضوع) ! على أن تقوم المطبعة (بفيتنام) بسداد قيمة رسوم خدمات الترحيل والتخليص بدفع نصف المبلغ قبل بداية تنفيذ المشروع (وقد فعلت) ومتبقي المبلغ عند تسيلم آخر كمية في المشروع..

تم إستلام وتخليص أول شحنة من الكتب وإخطار الوزارة بذلك والتي طلبت إجراء فحص داخل الميناء وقبل خروج الحاويات للتوزيع على الولايات وذلك للتأكد من أن الكتب قد تمت طباعتها حسب المواصفات المدونة في العقد إلا أن شركة (فاديكس) بحسبانها (المخلص) قد خاطبت المطبعة (الفيتنامية) والتي رفضت إجراء أي فحوصات بل أمرت بتوزيع الكتب كما هي ، وبعد الإصرار على عملية الفحص أتضح أن هنالك تلاعبا في المواصفات وأن الكتب لم تطبع بالشكل الموضح في العقد (من قام بتزكية هذه المطبعة؟)

تم إستلام وتخليص وتوزيع 90% من الكتب بواسطة شركة فاديكس وجميعها أثبتت الفحوصات أنها غير مطابقة للمواصفات .

قبل تسليم الـ 10 % التي تبقت من الكتب ، (عبارة عن 5 حاويات) قامت شركة (فاديكس) بالإتصال بالمطبعة (الفيتنامية) وأرسلت لها فاتورة بالمبلغ المتبقى (الجزء الثاني من السداد) إلا أن المطبعة لم تستجب للمطالبة (وعملت رايحة)

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قومي يا شركة (فاديكس) وعشان تضمن حقها المتبقى على الشركة الفيتنامية أطلبي من وزارة التربية والتعليم ممثلة في القائمين على المشروع إصدار خطاب من الوزارة يضمن سداد الجزء المتبقي للشركة لدى المطبعة في حالة إخفاق المطبعة في السداد وربطوا ذلك بتسليم آخر كمية متبقية من الكتب ، وبالطبع رفضت لهم الوزارة ذلك لأن الوزارة ببساطة ليست طرفاً في الإتفاق .

طوااالي قومي يا شركة (فاديكس) باتخاذ إجراء قانوني ضد المطبعة وحجز الكتب المتبقية في الخمس حاويات وتفريغها في مخزن مؤجر بواسطة الشركة .

الكتب لا زالت محتجزة … وتبقى قصة (فاديكس) و (هانوي) دي عاوزة تفسيرات خاصة في وجود مطابع كمطابع السودان للعملة التي دأبت على طباعة الكتاب المدرسي منذ سنين بكفاءة (يشهد العبدلله عليها) ، ووجود شركات تخليص وترحيل سودانية (100%) مشهود لها بالإنضباط !!

نحن بلا شك في إنتظار رد (ناس المشروع) بوزارة التربية والتعليم والسؤال (من هسسه) هو : هل ألزمتكم الجهة المانحة (البنك الدولي) بالطباعة في فيتنام ؟ وفي هذه (المطبعة) غير الملتزمة (تحديداً) كما الزمتكم بإعطائها الحق في تعيين جهة التخليص والترحيل بالسودان؟ وللا القصة فيها (دغمسة)!!

كسرة :

قال أيه (فيتنام) !!

كسرات ثابتة :

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