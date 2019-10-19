تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * اتفاق بين الحكومة والشعبية جناح “الحلو” على أجندة المفاوضات * قرار بعدم إنزال السيارات المحملة بأغراض المغتربين القادمين من السعودية * مصرع وإصابة (14) في حادث مروري بطريق الخرطوم مدني الصيحة: * اختراق كبير في جوبا و”الحلو” يُوقع على اتفاق مبادئ * “حميدتي”: المفاوضات تمضي بروح طيبة ومتفائلون بنتائج إيجابية * المحكمة تستأنف اليوم جلسات مقاضاة البشير المجهر: * “رياك مشار” يصل إلى جوبا اليوم * توقيع إعلان مبادئ بين الحكومة وحركة “الحلو” توطئة لبداية المفاوضات * “حميدتي” يتعهد بحل مشاكل السودانيين المقيمين في جنوب السودان * خطيب مسجد “عبد الحي” البرنامج الإسعافي للحكومة ألغى كل ما يمت للشريعة الإسلامية الجريدة: * ولاء البوشي تنفي شطب البلاغ والصلح مع عبد الحي * أمجد فريد يغادر المجلس القيادي لتجمع المهنيين Advertisements * تدوين بلاغ ضد مدير جهاز المغتربين * الأمة القومي يدعو إلى توقيع الحركات المسلحة كافة على السلام الشامل * داعية إسلامية: الحكومة “هشة” والشعب لن يصمت حال أي اتجاه لإسقاط حكم الله الرأي العام: * الاتفاق على خارطة طريق للمفاوضات مع فصيل الحلو * التربية: لم نتلق إخطاراً رسمياً بإلغاء عطلة السبت * تجهيز (1400) حافلة تحسباً لإضراب البصات السفرية * “حميدتي” يتعهد بمعالجة أزمة السودانيين المقيمين في جوبا * هيئة الاتهام عن البوشي تنفي شطب البلاغ والصلح مع عبد الحي الدار: * بالصورة والقلم.. عثمان بابكر ود الجبل يثير الرعب في الخرطوم وفتح بلاغات شروع في القتل ضده * بالمستندات.. “الدار” تفتح تحقيقاً خطيراً عن التزوير والتجاوزات بأراضي بحري * داعية إسلامي: الحكومة الانتقالية هشة.. برنامجها الإسعافي لا يلزمنا وتسقط كل الحكومات ويبقى دين الله * عبد الحي يوسف يغادر للخارج ويكون لجنة قانونية لمقاضاة اصحاب الشائعات * إيقاف الإعدام في اللحظات الأخيرة في مقتل اثنين من أبناء حاج زمار * (علماء السودان) تعتزم مقاضاة جهات تستهدف العلماء الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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