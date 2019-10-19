كوريون جنوبيون يقتحمون منزل السفير الأميركي للمرة الثانية

اعتقلت الشرطة في كوريا الجنوبية 19 طالبا، الجمعة، بعد تسلق العديد من الطلاب الجدران ودخول فناء منزل السفير الأميركي في سول احتجاجا على وجود القوات الأميركية في البلاد.

وتصف هذه المجموعة نفسها بأنها ائتلاف طلاب الجامعات التقدميين، ووضعت صورا على حسابها على فيسبوك ظهر فيها العديد من أعضائها يتسلقون جدارا محيطا بمنزل السفير هاري هاريس باستخدام سلالم.

وفي مقطع مصور منفصل بث على ما يبدو من داخل المجمع، اتهموا الولايات المتحدة بالمطالبة بزيادة 500 بالمئة في تكاليف الاحتفاظ بنحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية.

ورفعوا لافتة كتب عليها: "اترك هذه الأرض هاريس"، وهتف الطلاب: "كفوا عن التدخل في شؤوننا الداخلية" و"ارحلوا" و"لا نريد القوات الأميركية" قبل أن تقوم الشرطة بإخراجهم من مقر سكن السفير.

وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية في سول، وليام كوليمان، في بيان، السبت، إن ما يقرب من 20 كوريا دخلوا بشكل غير قانوني المجمع السكني الرسمي للسفير الأميركي وحاولوا دخول المنزل نفسه بالقوة.