مصرع 18 حوثياً بانهيار مبنى سكني في الحديدة

لقيَ 18 شخصاً من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجُرح 21 آخرون، يوم الجمعة، جراء انفجار وقع في إحدى العمارات السكنية بمدينة الحديدة شمال غرب اليمن، كانت الميليشيات المتمردة تعمل على تفخيخها.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش، في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”أثناء تمركز عناصر ميليشيات الحوثي في أحد المباني السكنية الخاصة، المكون من 4 أدوار والواقع في شارع الخمسين بمنطقة 7يوليو، وفي لحظات حدث انفجار ضخم جداً، أدى إلى انهيار المبنى عن بكرة أبيه“.

وأضاف الدبيش: ”أسفر الانفجار عن مقتل جميع العناصر الحوثية الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى وقت وقوع الحادث، وعددهم 18 شخصا، دفنت جثثهمتحت الأنقاض“، لافتاً إلى أنه: ”وحتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة تم انتشال 13جثة، 6 منها لم يتم التعرف على أصحابها“.

وأفاد الدبيش: ”السبب في انهيار المبنى، يعود إلى وجود خلل هندسي وفني أثناء قيام فريق خبراء المتفجرات والتفخيخ التابع للحوثيين بعزل خطوط الأسلاك الكهربائية الجاهزة أساساً لتفجير المبنى، والذي تم تفخيخه في وقت سابق، لقربه من مقر انعقاد الاجتماع الثلاثي“.

وبحسب الدبيش، فإنه: ”من المقرر اليوم السبت، عقد اجتماع لجنة إعادة الانتشار، وكان من المتفق أن يتم الاجتماع بفندق الاتحاد، الواقع قرب المبنى الذي أدى الانفجار إلى انهياره“.

