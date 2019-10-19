أبل تستعد لطرح سماعتها اللاسلكية AirPods Pro

ومن المتوقع أيضًا أن تتمتع AirPods Pro ببعض مستوى من مقاومة الماء، كما ستقوم أبل أيضًا بإصدار نسخة محدثة من AirPods الحالية مع تحسينات طفيفة.
وستمتلك AirPods القادمة لإلغاء الضوضاء أوضاع استماع مختلفة، مع أو بدون إلغاء الضوضاء والتي تسمى "وضع التركيز" في النظام، إذ أن التوقعات تشير إلى أن تصميم السماعة القادم سيدعم التثبيت داخل الأذن بكفاءة أفضل، كما يختلف تصميم نهاية السماعة عن الإصدار الحالي.
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