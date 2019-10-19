اتفاق سوداني على خريطة السلام

وقعت الحكومة السودانية ممثلة في عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيزالحلو، ممثلة في رئيس وفدها عمار أمون دلدوم على ملفات التفاوض، والتي شملت (القضايا السياسية، القضايا الإنسانية، قضايا الترتيبات الأمنية).

واتفق الطرفان في أول جولة مفاوضات مباشرة بينهما أمس، على ضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ كخريطة طريق تحكم العملية التفاوضية، بجانب الاتفاق على تقديم كل طرف لرؤيته حول الملف السياسي وترتيب أجندة هذا الملف.

كما اتفق الطرفان على مواصلة التفاوض غداً صباحاً للدخول في التوافق على شكل الاتفاق الإطاري وخريطة طريق المفاوضات، وأكد الطرفان استعدادهما للاتفاق الإطاري وفور التوافق عليه.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السوداني محمد حسن التعايشي، إنهم توصلوا لاتفاق مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو حول ملفات التفاوض في غضون ثلاث ساعات فقط، في حين فشل السابق في التوصل إلى اتفاق في ذات النقاط في 22 جولة تفاوض.

وأكد التعايشي في تصريح صحافي، أن الإرادة السياسية الصادقة والمدركة لطبيعة المشكل السوداني حتماً ستقود إلى سلام حقيقي.