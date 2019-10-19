وهذه أول مرة يكشف فيها رئيس الوزراء الجزائري الأسبق تفاصيل مهمة عن عراقيل زرعها بطريقه، وفق تأكيده، رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، ثم رجل الأعمال البارز علي حداد والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.
وقدم عبد المجيد تبون (73 عامًا) نفسه، في حوار تلفزيوني مع فضائية محلية خاصة، ليل الجمعة/السبت، على أنه ضحية تحالف رجال الأعمال مع شخصيات تقلدت وظائف سامية في الدولة.
وأتى الظهور الإعلامي الثاني للرجل، لينفي نيته الانسحاب من انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول، مع تأكيده عن اقترابه من جمع النصاب القانوني المطلوب من توقيعات مواطنيه، للتنافس في السباق النهائي.
وقال عبد المجيد تبون إنه تلقى خبر إقالته من رئاسة الحكومة في 15 آب/أغسطس 2017، فور عودته من فرنسا، من طرف مدير ديوان الرئاسة وقتذاك أحمد أويحيى، والذي تقرر تعيينه بديلاً له في رئاسة الوزراء.
واشتكى تبون، الذي أطيح به من رئاسة الحكومة الجزائرية بعد 80 يوماً فقط، من تدخل السعيد بوتفليقة وأحمد أويحيى ”دون علمه“ في مأموريته، عبر توجيه تعليمات للوزراء ومحافظ البنك المركزي وهيئات حكومية أخرى.
وسبق لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق أن نفى كونه ”مرشّح الجيش“، كما شدّد على تفنيد صحة اتهامات غرمائه الذين رأوا ترشح الرجل ”تجديدًا لمنظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة“، على حد قولهم.
ويحظى تبون بشعبية، مقارنةً ببقية رؤساء الحكومة السابقين، إذ تعاطف معه كثيرون حين قرر الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، تنحيته في 15 أغسطس/آب 2017، بعد 80 يومًا فقط من تعيينه في 24 مايو/أيار من العام نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر تبون يكشف تفاصيل إقالته من رئاسة الحكومة الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.