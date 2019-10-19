النقد الدولي: توقعات بتحسن نسبي بالاقتصاد السوداني 2020

وأشار التقرير أنه كان من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 50.4 % هذا العام مقارنة مع 63.3 % في عام 2018 وأن يرتفع مرة أخرى العام المقبل إلى 62.1 %.
وكانت الأرقام أسوأ قليلاً من الأرقام المتوقعة المدرجة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل الماضي.
ويُعزى سقوط النظام السابق – إلى حد كبير- لتدهور الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى نقص الغذاء والوقود واختفاء السيولة النقدية في البنوك؛ مما أدى إلى احتجاجات واسعة أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير من السلطة بعد حكم دام 30 عامًا.
وأولت الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك النهضة الاقتصادية أولوية لكنها اعترفت بالمهمة الشاقة المتمثلة في القيام بذلك في مواجهة تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وعبء الديون فضلاً عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية.
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