وتشير استطلاعات الرأي إلى أن سباق هذا العام قريب جدا بحيث يتوقع أن تلعب أًصوات المقاطعة الغربية دورا رئيسيا في تقرير الحكومة المقبلة في كندا.
وتعتبر مقاطعة "بريتش كولومبيا" مهمة لأنها تمتلك أكبر عدد من المقاعد في الغرب، وعلى عكس بعض المقاطعات مثل ألبرتا، التي تعتبر من المعاقل الرئيسية لحزب المحافظين، فمقاطعة بريتش كولومبيا مسرحا يمكن للجميع التنافس بينهم بشكل وجميع النتائج متوقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر زعماء الأحزاب الكندية يختارون "بريتش كولومبيا" لقضاء آخر أيام الحملة الإنتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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