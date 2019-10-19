عمر السومة: أخيرا الأهلى السعودى فاز خارج أرضه

نجح السومة في بلوغ هدفه الخامس هذا الموسم، بتسجيله هدف فى شباك التعاون، عبر أول لمسة له من نزوله إلى ميدان المواجهة بعد مشاركته بديلاً للرأس أخضرى دجانيني، وزار الشباك من كرة ثابتة.
أضاف السومة فى تصريحات لصحيفة "الرياضية السعودية" :" فوز مهم فى مسيرتنا هذا الموسم، وتصاعد فى الأداء من زملائي، وانتصار ثمين جداً، كما أننا نحقق الفوز لأول مرة على أرضنا وبين جماهيرنا، وهذا ما يمنحنا الكثير معنوياً".
وتابع: " كسرنا قاعدة الصعوبات بعد فترات التوقف، كنا دائماً نواجه المعاناة عند العودة من أيام فيفا، ولكن هذه المرة نجحنا في تسجيل الانتصار، وتمكنت من التسجيل على رغم الظروف حيث خرجت من مباراة المنتخب الأخيرة مصاباً".
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