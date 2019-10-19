وبحسب شهود عيان، كان المغدور والذي يعمل عامل وطن على علاقة صداقة متينة بزميله بالعمل والذي كان كثير التردد عليه في المنزل، ويبدو أن علاقة غير شرعية قد نشأت بين صديقه وزوجته.
وبحسب مصدر أمني، فقد اتفقت الزوجة مع صديق زوجها، على قتله، حيث دست السم له في القهوة مساء يوم الخميس 10 أكتوبر، بوجود صديقه، ما تسبب بوقوعه في حالة إغماء ليجهز عليه صديقه بطعنة قاتلة بالرقبة.
وبعد ذلك قام القاتل بمساعدة الزوجة، على نقل الجثة وإخفائها بحفرة امتصاصية بمحيط منزل القاتل.
وكانت الزوجة قد بلغت أقاربها وجيرانها باختفاء زوجها مساء الجمعة 11 أكتوبر، حيث ادعت بأنه قد غادر المنزل دون أخذ هاتفه النقال، صباح الجمعة، على غير العادة، ولم يعد للمنزل.
وعلى إثر ذلك بدأت الجهات المعنية والأهالي بعمليات بحث أسفرت يوم الأربعاء الماضي عن العثور على الجثة في الحفرة الامتصاصية، واستطاعت الأجهزة الأمنية، العثور على القاتل والحصول على اعترافه بوقت قياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر في الأردن.. دست السم لزوجها بالقهوة ليجهز عليه عشيقها بنحر رقبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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