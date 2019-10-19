تعرف على عدد مشاهدات فيلم El Camino فى أيام عرضه الأولى

نجح فيلم El Camino الذي يعد استكمالا للسلسلة الشهيرة Breaking Bad، في حصد عدد مشاهدات بالملايين فى أيام عرضه الأولى عبر شبكة قنوات نتفليكس.

وحصد الفيلم الذي يقوم ببطولته الثنائي الشهير آرون بول وبراين كرانستون، عدد مشاهدات وصلت لـ 2.6 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من عرضه، وعلى أكثر من 6.5 مليون مشاهدة خلال الأيام الثلاثة الأولى، ووصل فى نهاية الأسبوع الاول لما يقارب الـ 8.4 مليون مشاهدة.

ووصل تقييم الفيلم الجديد لنسبة 96% عبر موقع rotten tomatoes، وعلى نسبة 8.1 عبر موقع IMDB الشهير خلال ساعات من عرضه عبر الشبكة الأمريكية.

وفى سياق متصل يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.