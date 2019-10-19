غابارد ردا على كلينتون: أنت ملكة بين مسعري الحرب ورمز للفساد

ردت تولسي غابارد، المرشحة المحتملة عن الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، على تصريحات، هيلاري كلينتون، التي اتهمتها بالعمل لصالح روسيا.

وفي تغريدات على حسابها في "تويتر"، قالت غابارد، اليوم الجمعة: "رائع! شكرا يا هيلاري كلينتون، أنت ملكة بين مسعري الحرب ورمز للفساد وتجسيد للعفن الذي كان يأكل جسد الحزب الديمقراطي منذ أمد طويل جدا. أخيرا خرجت من وراء الكواليس".

وتابعت: "منذ ترشحتُ، كانت هناك حملة منظمة هدفها تدمير سمعتي. كنا نحاول أن نفهم من الذي يقف وراءها ولماذا. ونعرف الآن أنك أنت التي كنت تنشطين عبر أعوانك وحلفائك الأقوياء في وسائل الإعلام الخاصة وعبر آليات الحرب. أنت خائفة من التهديد الذي أمثله بالنسبة لك".

وأردفت: "من الواضح الآن أن هذه الانتخابات التمهيدية تجري بيني وبينك. لا تكوني جبانة تختبئين وراء أعوانك، بل انضمي إلى السباق بصورة مباشرة".