وفي تغريدات على حسابها في "تويتر"، قالت غابارد، اليوم الجمعة: "رائع! شكرا يا هيلاري كلينتون، أنت ملكة بين مسعري الحرب ورمز للفساد وتجسيد للعفن الذي كان يأكل جسد الحزب الديمقراطي منذ أمد طويل جدا. أخيرا خرجت من وراء الكواليس".
وتابعت: "منذ ترشحتُ، كانت هناك حملة منظمة هدفها تدمير سمعتي. كنا نحاول أن نفهم من الذي يقف وراءها ولماذا. ونعرف الآن أنك أنت التي كنت تنشطين عبر أعوانك وحلفائك الأقوياء في وسائل الإعلام الخاصة وعبر آليات الحرب. أنت خائفة من التهديد الذي أمثله بالنسبة لك".
وأردفت: "من الواضح الآن أن هذه الانتخابات التمهيدية تجري بيني وبينك. لا تكوني جبانة تختبئين وراء أعوانك، بل انضمي إلى السباق بصورة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر غابارد ردا على كلينتون: أنت ملكة بين مسعري الحرب ورمز للفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.