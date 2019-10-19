نواب فرنسيون يدعون لبذل جهود من أجل تعليق عضوية تركيا في الناتو

وقالت 60 نائبا من 8 كتل في البرلمان في بيان، إنهم ممتعضون إزاء العملية العسكرية التركية بشمال سوريا وما وصفوه بـ "خمول الديمقراطيات الغربية أمام هذا التدخل الذي ينتهك القانون الدولي ويزعزع استقرار المنطقة".
وأضاف النواب: "ندعو فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة فورا" من أجل وقف العملية العسكرية التركية.
وذكروا من بين الإجراءات التي يدعون لاتخاذها ضد تركيا، تعليق عضويتها في الناتو وفرض عقوبات اقتصادية عليه، تشبه تلك المفروضة على روسيا، ووقف المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وشتى أنواع الدعم المالي لأنقرة.
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