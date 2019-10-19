مصر تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في أفغانستان

ونشرت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، بيانا على صفحتها الرسمية على "الفيس بوك"، دانت فيه الهجوم الإرهابي، الذي أدى إلى سقوط ٦٢ قتيلاً وعشرات الجرحى من المصلين.
وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدًا على وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف.
وكان مسؤولون محليون أفغان قد قالوا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الانفجارات التي وقعت في مسجد بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 62 مصليا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين.
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